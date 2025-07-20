"Ми не отримали відповіді": Алієв пригрозив Росії позовом через катастрофу літака AZAL

Азербайджан розпочав підготовку документів для подачі позову проти Росії через збитий у грудні 2024 року пасажирський літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва на зустрічі з учасниками III Шушинського глобального медіафоруму, пише Report .

Отож, Азербайджан не отримав жодної офіційної відповіді від Росії щодо авіакатастрофи пасажирського літака Embraer 190 компанії AZAL, що сталася в грудні 2024 року поблизу міста Актау у Казахстані, хоча з моменту трагедії минуло більше семи місяців.

Як зазначив Ільхам Алієв, в Азербайджані мають докази обставин інциденту і впевнені, що російська сторона також обізнана з реальними подіями.

Президент Азербайджану рішуче відкинув версію про удар українським дроном, яку неофіційно намагалися просувати в інформаційному просторі.

"Ідея про український дрон - це історія для дитячого садка. Літак був атакований двічі. Повітряний простір РФ не був перекритий до моменту удару - це ще один доказ відповідальності", - зазначив він.

Азербайджанський лідер повідомив, що наразі готується міжнародне юридичне досьє для подачі до судових інстанцій. Попереджено також російську сторону про можливі правові наслідки.

"Наші прохання й вимоги абсолютно природні: визнати відповідальність за катастрофу, покарати винних, виплатити компенсації родинам постраждалих і компанії AZAL. Але ми не отримали нічого, окрім формальних відписок", - підкреслив Алієв.