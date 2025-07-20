"Ми не отримали відповіді": Алієв пригрозив Росії позовом через катастрофу літака AZAL
Азербайджан розпочав підготовку документів для подачі позову проти Росії через збитий у грудні 2024 року пасажирський літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва на зустрічі з учасниками III Шушинського глобального медіафоруму, пише Report.
Отож, Азербайджан не отримав жодної офіційної відповіді від Росії щодо авіакатастрофи пасажирського літака Embraer 190 компанії AZAL, що сталася в грудні 2024 року поблизу міста Актау у Казахстані, хоча з моменту трагедії минуло більше семи місяців.
Як зазначив Ільхам Алієв, в Азербайджані мають докази обставин інциденту і впевнені, що російська сторона також обізнана з реальними подіями.
Президент Азербайджану рішуче відкинув версію про удар українським дроном, яку неофіційно намагалися просувати в інформаційному просторі.
"Ідея про український дрон - це історія для дитячого садка. Літак був атакований двічі. Повітряний простір РФ не був перекритий до моменту удару - це ще один доказ відповідальності", - зазначив він.
Азербайджанський лідер повідомив, що наразі готується міжнародне юридичне досьє для подачі до судових інстанцій. Попереджено також російську сторону про можливі правові наслідки.
"Наші прохання й вимоги абсолютно природні: визнати відповідальність за катастрофу, покарати винних, виплатити компенсації родинам постраждалих і компанії AZAL. Але ми не отримали нічого, окрім формальних відписок", - підкреслив Алієв.
Президент також повідомив, що пілотам вдалося врятувати літак, попри серйозні пошкодження фюзеляжу. На борту перебували двоє поранених, які отримали уламкові поранення.
Попри можливу тривалість процесу, Азербайджан налаштований домогтися справедливості.
У Баку розуміють, що процес може затягнутися на роки, однак готові чекати стільки, скільки буде потрібно — навіть десятиліття, як це було у справі малайзійського Boeing, збитого російськими військовими над Донбасом у 2014 році.
"Ми не забудемо і не пробачимо. Ми готові чекати десять років, але правда має бути встановлена, а винні - покарані", - наголосив Ільхам Алієв.
Президент також зауважив, що затягування розслідування і мовчання Кремля шкодить двостороннім відносинам між Азербайджаном і Росією, залишаючи ситуацію у підвішеному стані.
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