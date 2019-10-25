В МХП рассказали об эффективности системы мониторинга эмоциональных состояний сотрудников

Фото: Ксения Прожогина (пресс-служба МХП)

МХП Косюка расширяет команду корпоративных психологов

Разработанная агрохолдингом МХП Юрия Косюка система мониторинга эмоциональных состояний сотрудников доказала свою эффективность, компания планирует внедрять ее дальше. Об этом на VI Форуме "Дирижеры изменений" рассказала директор Департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Система подтверждает, что сотрудник максимально эффективен тогда, когда ему самому нравится то, что он делает", - подчеркнула она.

Этот проект в компании начали внедрять в сентябре прошлого года. С начала 2019 года уже было 70 сотрудников-добровольцев, а с лета системой начали пользоваться около 350 человек с центрального офиса. До конца года планируется ее расширение на региональный уровень, тогда системой будет охвачено 2500 человек.

По словам Прожогиной, технически система мониторинга работает следующим образом: установленные в офисе камеры раз в 30 секунд делают фотографии лица сотрудников. Далее алгоритмы искусственного интеллекта определяют, в каком эмоциональном состоянии находится человек в конкретный момент. Это происходит по формулам, прописанным группой психологов МХП и на основе данных международного исследовательского института Behavioural Science Institute.

Таким образом, система формирует эмоциональные портреты сотрудников, которые потом сравнивают с показателями их эффективности.

"На основе этого можно понять, когда сотруднику интересно то, чем он занимается, когда он выполняет чисто рутинную работу, когда ему скучно, а что его мотивирует. Человек сделал выбор, а система подтвердила правильность этого выбора. Потому что фиксировала максимальную эффективность именно в те моменты, когда сотрудник выполнял функции, в пользу которых впоследствии и был сделан выбор, произошло горизонтальное перемещение", - рассказала топ-менеджер МХП.

Исходя их этих данных, компания может принимать кадровые решения, в частности, предложить сотруднику перейти на новый участок работы, если его функционал не устраивает и не вызывает интереса. Тем самым ценных сотрудников можно, в частности, удержать от увольнения.

По ее словам, МХП сейчас увеличивает команду корпоративных психологов, поскольку система мониторинга эмоций вызывает очень большой интерес у сотрудников компании. И каждый сам имеет доступ ко всем собранным о нем данным в онлайн-режиме за последнюю неделю, месяц или все время мониторинга.

"Технологии производства в нашем бизнесе, как и в других крупных агрокомпаниях, примерно одинаковые. Поэтому новые позиции компании достигаются, во многом, благодаря тому, какие условия и возможности компания создает для сотрудников, счастливы ли они в процессе своей работы, и в совокупности это может влиять на рост производственных результатов и продуктивности компании", - резюмировала Прожогина.