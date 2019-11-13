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МХП: повышение цен на курятину в 2017 обусловлено объективными причинами

Новости » АПК     13.11.2019 - 10:07
МХП: повышение цен на курятину в 2017 обусловлено объективными причинами
Иллюстративное фото (из открытых источников)

МХП Косюка считает беспочвенными обвинения АМКУ

Повышение цен на курятину в июле-августе 2017 года было обусловлено объективными причинами. Об этом говорится в заявлении агроиндустриального комплекса Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в ответ на информацию на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Отметим, как утверждает АМКУ, МХП практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов, субдистрибьюторов и партнеров. Кроме того, комитет заявляет, что МХП злоупотребляет монопольным положением на рынке, что выражалось в повышении цен на куриное мясо в июле-августе 2017 года.

У Косюка в свою очередь заверяют, что в своей деятельности МХП строго придерживается действующего законодательства, в том числе и закона Украины "О защите экономической конкуренции".

"В течение трех последних лет МХП активно коммуницирует с АМКУ, оперативно предоставляя всю необходимую информацию в соответствии с официальными запросами или требованиями комитета. МХП максимально содействует и будет содействовать должностным лицам АМКУ в проведении объективного и всестороннего расследования и предоставлять необходимые данные", - говорится в заявлении.

В МХП также обратили внимание, что в опубликованных на сайте АМКУ отчетах за 2017 и 2018 годы комитет не характеризует агроиндустриальный комплекс как компанию, имеющую монопольное положение на рынке реализации куриного мяса.

"Обращаем внимание на то, что МХП действует в рамках законодательства Украины и Торговой политики МХП при реализации курятины и никогда своими действиями не ограничивал права других участников рынка свободно выбирать себе партнеров, а также не навязывал другим участникам рынка собственных правил поведения. При этом повышение цен на курятину в июле-августе 2017 года обусловлено объективными причинами, о чем АМКУ был проинформирован в ответ на свои требования", - заявили в компании.

Предварительные обвинения, которые АМКУ приводит в своем сообщении, МХП считает беспочвенными и необоснованными.

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