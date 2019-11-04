МХП: биогазовые проекты - это элемент соцответственности, а не модный тренд

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Биогазовые технологии - элемент коллективной социальной ответственности, говорят в компании

Реализация биогазовых проектов позволяет агроиндустриальному холдингу МХП Юрия Косюка эффективно утилизировать отходы производства, генерировать чистую зеленую энергию, существенно сократить выброс парниковых газов и производить экологически чистые органические удобрения. Об этом на Втором международном форуме биоэнергетических технологий и альтернативной энергетики в агробизнесе "AgroEnergyDay 2019" рассказал начальник отдела энергоинноваций МХП Дмитрий Мельник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Основным элементом окупаемости биогазовых проектов является продажа электроэнергии по зеленому тарифу. Но капитальные инвестиции в эти проекты больше, чем в солнечные или ветровые электростанции, а управление ими – сложнее. Поэтому, в первую очередь, это все же элемент нашей социальной и экологической ответственности", – сказал Мельник.

Сейчас МХП является лидером биогазовой отрасли Украины. Компания с 2013 года эксплуатирует биогазовый комплекс ЧАО "Орель-Лидер" мощностью 5,5 МВт в Днепропетровской области. Также на стадии запуска в эксплуатацию находится первая очередь комплекса "Биогаз Ладыжин" мощностью 12 МВт, который будет крупнейшим биогазовым комплексом по переработке куриного помета в Европе.

Общий объем замещения природного газа за счет производства зеленого тепла на биогазовом комплексе "Орель-Лидер" составляет более 5,4 млн куб.м. В целом за период эксплуатации (с 2013 года) биогазового комплекса ЧАО "Орель-Лидер" в Днепропетровской области был получен экологический эффект в виде сокращения выбросов парниковых газов около 500 тысяч тонн СО2-эквивалента.

После выхода на полную мощность первой очереди комплекса "Биогаз Ладыжин" можно будет получить сокращение выбросов парниковых газов ориентировочно 100 тысяч тонн СО2-эквивалента ежегодно, а после полной реализации 2-х очередей биогазового комплекса – до 200 тысяч тонн СО2-эквивалента ежегодно.

"Кроме утилизации отходов и генерирования зеленой энергии, мы получаем еще и чистые органические удобрения. С учетом структурных изменений в сельском хозяйстве Украины они является очень важным элементом для возрождения почв и повышения их плодородия, что важно и для ответственного агробизнеса, и, особенно, когда мы ожидаем открытия рынка земли", – рассказал РБК-Украина Дмитрий Мельник.

Согласно исследованию ведущей международной консалтинговой компании "Bain and Company", лишь 10% компаний на глобальном уровне начали переход к устойчивому подходу ведения бизнеса. Тогда как биогаз, который применяется в производстве электрической и тепловой энергии, заменяет собой ископаемые энергоносители, такие как уголь, природный газ и нефть, использование которых вызывает большое количество парниковых выбросов.

Несмотря на то, что биогазовые технологии и циркулярная экономика становятся все более популярными в мире, в Украине в этом направлении еще остается огромное поле работы.

"В Германии, стране-лидере в биогазовых технологиях, подобных комплексов установлено более семи тысяч. У нас же – около десятка функционирующих. Если сравним эти цифры, то поймем, что в Украине это не является модным трендом, который количественно измеряется. Поэтому есть очень большой фронт работ, как для малых, средних, так и для крупных агропроизводителей", – констатировал Мельник.

Организаторами форума "AgroEnergyDay 2019" является Киевский международный контрактовый ярмарок и Биоэнергетическая ассоциация Украины, а проходит он при поддержке "Глобал 100РЕ Украина".

Целью форума является обеспечение эффективной коммуникации для продвижения "зеленых" энергетических технологий в агробизнесе и широкого привлечения целевой аудитории.