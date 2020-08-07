Табачные компании подают в международный арбитраж, - EBA

Фото: Европейская бизнес ассоциация (eba.com.ua)

EBA считает необоснованным наложение Антимонопольным комитетом штрафных санкций на табачные компании

Международные компании-производители табачных изделий считают необоснованным наложения Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций за якобы антиконкурентные согласованные действия международных компаний, поэтому будут защищать свои права в международном арбитраже.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации на официальном сайте.

В частности, ассоциация напоминает, что "монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию на рынке дистрибуции сигарет".

На сегодня компании-члены Европейской бизнес ассоциации оспаривают данное решение АМКУ в судебном порядке. Однако, как отмечается в заявлении ЕBА, компании не получили в полной мере доступ к доказательствам, на которых основываются обвинения АМКУ.

"Кроме того, во время судебного процесса аргументам представителей табачных компаний не уделялось достаточного внимания, судом были проигнорированы предоставленные компаниями независимые экономические анализы и оценки авторитетных международных консультантов в сфере экономики и конкуренции, выводы ведущих украинских экспертов, а также признанных правоведов-ученых в сфере антимонопольного регулирования и права ЕС, которые единогласно поддержали правовую позицию компаний и признали неправомерными обвинения АМКУ", - добавляют в ЕBА.

По их словам, из-за невозможности надлежащим образом защитить свои права в Украине две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем международного арбитража.

"Еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения ближайшее время", - отметили в ассоциации.

Соответственно, теперь эти дела будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина.

"Это привлечет большое внимание международного сообщества, сами дела получат значительную огласку в глобальных медиа и станут знаковыми для других потенциальных инвесторов, что будет иметь крайне негативные последствия для инвестиционного климата Украины", - прогнозируют в EBA.

Европейская бизнес ассоциация призывает правительство отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сообщения об инвестиционном споре с государством Украина относительно решения АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных договоров.

"Надеемся, что дело будет решено с сохранением деловых отношений между стратегическими инвесторами и государством и без существенных потерь для инвестиционного климата Украины", - резюмировали в заявлении.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация уже выражала обеспокоенность ситуацией, с которой сейчас столкнулись международные производители табачных изделий.

В частности, в ЕВА отметили, что действия Антимонопольного комитета могут противоречить ст.255 Соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом, согласно которому Украина обязана применять свое законодательство о конкуренции в прозрачный способ и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту.