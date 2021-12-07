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Между Кропивницким и Знаменкой начали строить новый мост

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 17:55
Между Кропивницким и Знаменкой начали строить новый мост Фото: на трассе М-30 начали строить новый мост (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На трассе М-30 "Стрый - Изварино" между городами Кропивницкий и Знаменка дорожники начали реконструкцию путепровода, расположенного в поселке Знаменка Вторая (759-ый километр трассы). Работы проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

Сейчас специалисты начали устанавливать балки на новопостроенные опоры.

"Дорожники возобновляют сообщение между Кропивницким и Знаменкой, в том числе реконструируют и искусственные сооружения", - говорится в сообщении.

Между Кропивницким и Знаменкой начали строить новый мост

В рамках ремонта протяженность переправы планируют увеличить в четыре раза - с 54 до 200 метров. После восстановления она станет безопасной и комфортной для участников движения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируют построить и восстановить 245 мостов.

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