Между Кропивницким и Знаменкой начали строить новый мост

На трассе М-30 "Стрый - Изварино" между городами Кропивницкий и Знаменка дорожники начали реконструкцию путепровода, расположенного в поселке Знаменка Вторая (759-ый километр трассы). Работы проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

Сейчас специалисты начали устанавливать балки на новопостроенные опоры.

"Дорожники возобновляют сообщение между Кропивницким и Знаменкой, в том числе реконструируют и искусственные сооружения", - говорится в сообщении.

В рамках ремонта протяженность переправы планируют увеличить в четыре раза - с 54 до 200 метров. После восстановления она станет безопасной и комфортной для участников движения.