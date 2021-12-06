Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 6 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,32 гривен за доллар, курс в покупке до 27,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,84 гривен за евро.