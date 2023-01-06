Меценат з Краматорська передав до Донецької області гумдопомогу на 24 млн гривень

Зокрема, фонд передав 70 генераторів потужністю від 8 до 33 кВт. Раніше, у листопаді 2022-го, фондом вже було закуплено та передано жителям Донецької області 50 генераторів (усього 120) та майже дві тисячі пічок "буржуйок".

"У кінці року заведено підбивати підсумки. 2022-й видався складним. Ми назавжди запам’ятаємо його як рік початку війни проти нашого народу. Мільйони українців опинилися у скруті, без даху над головою, тепла та світла. Ми зобов’язані були допомогти жителям моєї рідної Донеччини. Наш БФ передав необхідну, а головне - адресну допомогу людям по усьому регіону. За 2022-й ми привезли для місцевих мешканців будматеріали, засоби обігріву та продукти харчування на суму майже 24 мільйони гривень. В році прийдешньому ми і надалі будемо всіляко підтримувати українців", - повідомив засновник фонду Едуард Мкртчан.

Напередодні різдвяно-новорічних свят фонд також влаштував для дітей з прифронтових регіонів та переселенців з Донеччини святкові вистави та розваги.

"Війна не повинна вкрасти дитинство у наших дітей! Ми вирішили долучитися до благодійної ініціативи "Марафон добрих подій" та влаштувати для них маленьке свято з виставами, розвагами і, звісно, солодощами", - додав меценат.

Нагадаємо, фонд Едуарда Мкртчана веде благодійну діяльність з серпня 2021 року. За 2022 рік фонд передав Донецькій обласній військовій адміністрації: близько двох тисяч металевих печей на загальну суму 8514,00 тис. грн; 120 генераторів на загальну суму 9105,89 тис. грн; будівельні матеріали для населення: дошки та бруси майже на 16 тис. погонних метрів на загальну суму 694,47 тис. грн; паробар'єри на суму 340,0 тис. грн та гідробар'єри на 340,0 тис. грн всього на 100,0 тис. квадратних метрів; 2 тисячі балонів будівельної піни на суму 319,96 тис. грн та майже 15 тис. квадратних метрів профнастилу на суму 2934,54 тис. грн.

Усього ж станом на 4 січня 2023 року від благодійного фонду Мкртчана передано допомоги на майже 24 млн гривень.