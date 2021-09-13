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Метро и транспорт в Киеве завтра будут работать на час дольше: причина

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 15:52
Метро и транспорт в Киеве завтра будут работать на час дольше: причина Фото: метро и транспорт Киева завтра продлит работу на 1 час (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь с 14 на 15 сентября, столичное метро и наземный транспорт продлят работу на один час. Это связано с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, на 1 час продлит работу общественный транспорт таких маршрутов:

троллейбусных - № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайных - № 1, 8, 28.

Одновременно будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.

Между тем, граждан предупреждают о возможном закрытии на вход станции метро "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Как поясняют в КГГА, ограничения применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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