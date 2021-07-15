Метро Киева возобновило работу после несчастного случая
Фото: в метро Киева произошел несчастный случай (Виталий Носач, РБК-Украина)
Киевский метрополитен возобновил полноценную работу после несчастного случая. Поезда на "красной" линии метро курсируют в штатном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление метрополитена в Facebook.
Как отметили в метрополитене, человек, попавший под поезд на "красной" линии, умер. Детали относительно личности и мотивы выясняют правоохранители.
"Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Происшествие, случившееся на перегоне "Дарница" - "Левобережная" летальное... Извиняемся за неудобства", - заявили в метрополитене.
Напомним, сегодня в Киеве из-за попадания человека под поезд остановилось движение на "красной" линии метро.