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"Метнівест" Ахметова назвали найбільшим приватним донором ЗСУ

Понеділок 08 січня 2024 15:23
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"Метнівест" Ахметова назвали найбільшим приватним донором ЗСУ Фото: "Метнівест" назвали найбільшим приватним донором ЗСУ (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Метінвест" за час війни зазнала величезних втрат, але налагодила нові ланцюжки експорту та перевела виробництво на військові рейки. Загалом від початку війни компанія виділила на допомогу армії вже 2,5 млрд грн, що робить її найбільшим приватним донором ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю NV.

Зокрема, компанія налагодила технологію виробництва спецсталі для бронепластин - головних складників бронежилетів, та щити для убезпечення вартових машин ЗСУ. Фахівці планують оснастити бронею 200 фронтових машин.

Також компанія передала бійцям понад 330 спеціальних мобільних укриттів-"криївок", вироблених зі сталі, і виготовила понад 250 одиниць фальшивої артилерії - макетів гаубиць і радарних установок. Бронетехніку ЗСУ на фронті захищають 32 "ловці ланцетів", які розробили фахівці "Метінвесту".

Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання. Зокрема, оборонці отримали понад 1500 дронів, 1700 тепловізорів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, та понад 520 автівок різного призначення. Крім того, спеціалісти компанії проводять капітальний ремонт автомобілів для армії.

Всього "Метінвест" виготовив чи закупив за кордоном 150 тис. бронежилетів, 25 тис. шоломів і касок, та 31,5 тис. турнікетів. Засоби індивідуального захисту отримують військовослужбовці Сил оборони України, рятувальники, комунальники та волонтери, які працюють у небезпечних регіонах: це робить компанію одним із найбільших постачальників амуніції в Україні.

Крім того, у межах великого проекту "Метінвесту" та її акціонера Ріната Ахметова, компанія розпочала виробництво протимінних тралів для танків, що допомагають контрнаступу.

Крім того, група інвестувала 9,5 млн грн у будівництво Центру протимінної діяльності: там навчать понад 3 тис. саперів розміновувати території.

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Збройні сили України Метинвест
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