ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У "Метінвесті" розповіли про "червоні прапорці" у роботі з постачальниками

Четвер 04 липня 2024 12:46
UA EN RU
У "Метінвесті" розповіли про "червоні прапорці" у роботі з постачальниками Фото: "Метінвест" розповів про "червоні прапорці" у роботі з постачальниками (metinvestholding.com)
Автор: Олександр Мороз

У 2023 році операційні закупівлі компанії "Метінвест" становили майже 400 млн доларів (16 млрд грн), а співпраця велась майже з 2 000 партнерів. Стати контрагентом компанії не складно – треба лише пройти процедуру кваліфікації. Але є "червоні лінії", які не можна переступати.

Про це заявив директор із закупівель групи "Метінвест" Андрій Міщенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Майже всі лоти закупівель публікуються на нашому сайті, ми максимально відкриті. У нас є як спотові контракти, так і довгострокові. До війни у нас були і пʼятирічні контракти з формульним ціноутворенням", - каже Міщенко.

За його словами, зараз компанія є найбільш толерантною до постачальників за весь час, адже розуміє виклики, пов'язані з війною.

"Ми готові закрити очі на невідповідність контрактним термінам: відпрацюємо тему відповідно до передбачених контрактом санкцій, але дамо постачальнику шанс далі з нами працювати. Якщо це систематично відбувається, то не співпрацюватимемо з таким постачальником мінімум 12 місяців. Але є червона лінія, яку ми ніколи не перейдемо – корупція. Якщо ми діагностуємо це, то дискваліфікуємо навічно і ніколи не співпрацюватимемо навіть із пов'язаними компаніями", - каже Міщенко.

Як відомо, раніше групу "Метінвест" ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу «білу» зарплату співробітників. Загалом же торік "Метінвест" перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тисяч грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест
NEWS
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція