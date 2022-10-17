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"Метінвест" виділив вже 30 мільйонів для облаштування переселенців у Кривому Розі

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Понеділок 17 жовтня 2022 15:08
"Метінвест" виділив вже 30 мільйонів для облаштування переселенців у Кривому Розі Фото: "Метінвест" виділив вже 30 мільйонів для облаштування переселенців у Кривому Розі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Метінвест" у співпраці із військовою адміністрацією Кривого Рогу готує шелтери, де проживають переселенці, до зимового періоду. На організацію харчування та побуту цих людей "Метінвест" направив вже 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Наразі у Кривому Розі проживають понад 70 тисяч переселенців. Для прихистку людей, які вимушені були покинути свої домівки, у Кривому Розі облаштували 86 шелтерів.

Найбільше переселенців місто прийняло з Херсонської та Донецької областей.

"Ми знаходимося поблизу лінії фронту, зазнаємо ворожих атак, проте у нас є щирість, щоб прихистити людей, які були змушені виїхати зі своїх домівок. Для забезпечення переселенців влада Кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілкула виділяє кошти з міського бюджету. Сприяє у придбанні продуктів харчування та побутових речей, а також у підготовці шелтерів до зими, і наш надійний партнер - група Метінвест", - сказав заступник міського голови Кривого Рогу Сергій Мілютін.

Як відомо, гуманітарний проект "Рятуємо життя" відправив вже майже 3,5 тис. тонн допомоги для вимушених переселенців та вразливих верств населення.

Він надав допомогу вже понад 220 тисячам українців із вразливих категорій: передусім продуктові та гігієнічні набори, а також медичні препарати та витратні матеріали.

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Метинвест Кривий Ріг
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