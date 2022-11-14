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"Метінвест" спрямував вже понад 80 млн гривень на підтримку Кривого Рогу

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Понеділок 14 листопада 2022 15:34
"Метінвест" спрямував вже понад 80 млн гривень на підтримку Кривого Рогу Фото: "Метінвест" спрямував вже понад 80 млн гривень на підтримку Кривого Рогу (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Метівест" передала черговий транш фінансової допомоги у сумі 10 млн грн на підтримку медичної сфери Кривого Рогу. Загальна ж сума підтримки, яку компанія спрямував на потреби міста та його лікарень, сягнула вже 80 млн гривень.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зазначається, що група спільно з місцевою військовою адміністрацією бере на себе відповідальність за забезпечення харчовими продуктами вразливих верств населення, допомогу переселенцям, підтримку медичної сфери, на що було спрямовано 30 млн грн.

Крім того, компанія налагодила регулярне доставлення допомоги до криворізьких госпиталів: для них закупили лікувальних засобів, медобладнання й витратних матеріалів на суму 52 млн грн.

"Колектив "Метінвесту" сьогодні демонструє не лише витримку та відданість країні, а й незламну громадянську позицію. Ми допомагаємо зігріти та нагодувати, довезти й вилікувати, захистити та перемогти", - сказав гендиректор Північного ГЗК Андрій Скачков.

Нагадаємо, раніше компанія Метінвест Ахметова та Новинського надала черговий транш медичної допомоги лікарням Запоріжжя на 1,6 млн грн.

Всього ж медична програма компанії охоплює п’ять міст - Запоріжжя, Кривий Ріг, Авдіївка, Кам’янське та Покровськ. Загальне фінансування за цією програмою вже сягнуло понад 130 млн грн.

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Метинвест Кривий Ріг
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