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"Метинвест-Шиппинг" стала лучшим экспедитором и морским агентом года

Новости » Экономика    11.04.2019 - 12:57
"Метинвест-Шиппинг" стала лучшим экспедитором и морским агентом года
Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

Рейтинг определил победителей в 18 номинациях, представляющих различные сегменты морской отрасли

Компания "Метинвест-Шиппинг", логистическое подразделение Группы Метинвест, заняла первое место сразу в двух номинациях 12-го Национального морского рейтинга Украины по итогам 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Согласно рейтингу, "Метинвест-Шиппинг" занял первое место в номинации "Экспедитор года" за рекордное количество экспедированных грузов через морские порты и терминалы страны. Компания проэкспедировала 25,37 млн тонн грузов, что превышает суммарный объем перевалки остальных участников первой пятерки.

Также "Метинвест-Шиппинг" занял первое место в номинации "Морской агент" – за наибольшее количество обслуженных самоходных судов в украинских морских портах. В прошлом году компания обслужила 761 судно.

"Метинвест-Шиппинг" – генеральный экспедитор Группы Метинвест, крупнейшего грузоотправителя в Украине. По итогам прошлого года, на грузы Группы пришлось около 22% всех отправок по сети "Укрзализныци" и около 19% перевалки в морских портах Украины.

Национальный морской рейтинг Украины инициирован журналом "Порты Украины" и информационно-аналитическим центром BlackSea Trans. Ежегодный рейтинг проводится при поддержке Министерства инфраструктуры Украины, ассоциации "Укрпорт", Союза портовых операторов, Ассоциации международных экспедиторов Украины, Ассоциации морских агентов Украины, Международной ассоциации судовладельцев Черноморско-Азовского бассейна (BINSA). Победители большинства номинаций определяются по результатам рейтингов, которые составляются на основании показателей работы предприятий.

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