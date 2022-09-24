ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Метінвест" передав медзакладам Кривого Рогу обладнання на 12,3 млн гривень

Новость на русском →
Субота 24 вересня 2022 14:52
"Метінвест" передав медзакладам Кривого Рогу обладнання на 12,3 млн гривень Фото: "Метінвест" передав медзакладам Кривого Рогу обладнання на 12,3 млн гривень (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Група "Метінвест" у межах гуманітарного проекту "Рятуємо життя" передала медичним закладам Кривого Рогу високоточне обладнання для операційних на загальну суму 12,3 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В прес-службі також зазначили, що нещодавно Криворізька міська клінічна лікарня отримала від "Метінвесту" наркозно-дихальний апарат експертного класу. Систему для наркозу застосовують у відділеннях інтенсивної терапії та операційних для подання наркозної суміші пацієнту, а також штучної вентиляції легень.

Окрім того, одна з криворізьких лікарень, що виконує функцію госпіталю отримала від "Метінвесту" хірургічні набори інструментів, зокрема судинних.

Також надані: апарат для лікування ран негативним тиском, відсмоктувач медичний, електрохірургічний апарат, багаторазовий відеоларингоскоп, електродерматом, операційний стіл та світильник.

Зазначимо, в межах медичного напрямку проекту "Метінвест" налагодив надходження до Кривого Рогу медикаментів і витратних матеріалів. За пів року воєнних дій на закупівлю цих препаратів та медичних виробів компанія спрямувала 22 млн грн. Окремий гуманітарний вантаж від компанії з ліками на суму 14,2 млн грн поповнив міський стратегічний запас.

Нагадаємо, фінансування проєкту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест Кривий Ріг
NEWS
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю