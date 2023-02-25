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"Метінвест" передала військовослужбовцям авто та дрони на суму 18 млн гривень

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Субота 25 лютого 2023 12:11
"Метінвест" передала військовослужбовцям авто та дрони на суму 18 млн гривень Фото: "Метінвест" передала військовослужбовцям авто та дрони на суму 18 млн грн (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" передала українським військовослужбовцям чергову партію допомоги - 10 дронів з дальністю польоту 9 км, які обладнані тепловізорами, 10 повнопривідних авто Volkswagen transporter, та 20 автомобілів швидкої допомоги Fiat Ducato. Вартість техніки - 18 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Передача відбулася в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Дрони та "буси" будуть використовуватися для моніторингу українського кордону. Для цього їх обладнають спеціальними моніторинговими комплексами.

"Ми передаємо прикордонникам авто, на які буде встановлено спеціальні комплекси для того, щоб хлопці могли патрулювати кордони навіть у важкодоступних місцях. Також передаємо комплекси Аутелі з тепловізорами - адже знаємо, що це зараз особливо актуально в східних регіонах", - заявив керівник проектного офісу компанії Олександр Водовіз.

&quot;Метінвест&quot; передала військовослужбовцям авто та дрони на суму 18 млн гривень

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

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