"Метинвест" передал в Запорожье еще 1000 бронежилетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"С первых дней российского нашествия группа "Метинвест" помогает вооруженным силам Украины, подразделениям Национальной гвардии и территориальной обороны в городах присутствия. Это наша обязанность как украинской компании. За последнюю неделю подразделениям Нацгвардии мы передали более 1 тысячи бронежилетов и примерно 700 касок. Эта амуниция будет защищать наших военных на передовой", - отметил директор по закупкам "Запорожстали" Евгений Авджи.

Напомним, что бронепластины для бронежилетов изготавливают на предприятиях группы "Метинвест". С начала войны металлурги освоили технику их производства. В ВСУ компания уже передала более 20 тыс. пластин.

Также с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа передает более 100 тыс. бронежилетов для украинских военных. Кроме бронежилетов, украинские защитники получили от "Метинвеста" также более 3,5 тыс. касок.