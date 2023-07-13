"Метінвест" безкоштовно виготовить тризуб для монументу "Батьківщина-мати"

Група "Метінвест" безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента "Батьківщина-Мати", який найближчим часом замінить герб радянського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Проект реалізує Міністерство культури та інформаційної політики України разом з партнерами та фінансовими донорами, в продовження процесу декомунізації і дерусифікації в Україні. Монтаж мають завершити до 24 серпня.

Розробив проект Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію.

Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі "Метінвесту" завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Для створення проекту і ремонтних робіт по тризубу "Метінвест" акумулювала значні ресурси, та залучила спеціалістів з декількох підприємств компанії в Україні.

Безпосередньо прокат сталі для оновленого символу виконали працівники "Запоріжсталі".

"Ми вважаємо, що один із найголовніших символів незламності українського народу має прикрашати тризуб з високоякісної української сталі - як символ ідентичності українців, яким ми пишаємося. Спеціально для цього проєкту ми відновили марку сталі, з якої в 1981 році було створено весь монумент, а його було створено зі сталі "Запоріжсталі", - сказав генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що монумент "Батьківщина-мати" у Києві декомунізують. На щиті замінять радянський герб на тризуб.

Минулого року у застосунку "Дія" провели опитування про те, чи варто замінити герб СРСР на тризуб на щиті "Батьківщини-матері". 85% із 800 тисяч українців підтримали декомунізацію.

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