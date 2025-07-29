"Метінвест" Ахметова вклав 200 млн у модернізацію медзакладів Кривого Рогу

У співпраці з міською владою компанія "Метінвест" реалізувала масштабні проєкти у міській лікарні №3 Кривого Рогу, а також розпочала капітальний ремонт головного стаціонарного корпусу міської лікарні №7. Загальний обсяг інвестицій компанії у ці ініціативи сягнув 200 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У межах проєкту, який стартував у 2023 році, "Метінвест" виконав будівельні роботи в лікарні №3: модернізував перший поверх поліклініки та рентгенологічне відділення, а також облаштував укриття на 350 осіб. На проведення масштабних робіт компанія спрямувала майже 125 млн грн.

Також компанія виділила 61,6 млн грн на ремонт лікарні №7. Роботи передбачають капітальне оновлення фасаду, заміну вікон, утеплення цоколя, внутрішні ремонти, модернізацію комунікацій та створення зручностей для маломобільних пацієнтів. Тривалість проєкту – 24 місяці.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул каже, що партнерство з "Метінвестом" дозволяє реалізовувати критично важливі для громади медичні проєкти.

У лікарні №3 вже створюється сучасне поліклінічне відділення, а лікарня №7, яка обслуговує понад 150 тис. мешканців міста та навколишніх територій, отримає повністю оновлений стаціонар.

Раніше повідомлялось, що "Метінвест "залучив також 24 млн євро для інвестицій у виробництво в Кривому Розі. Гроші підуть на модернізацію Північного ГЗК — зокрема, на нове обладнання фінської компанії Metso.

Всього з 24 лютого 2022 року компанія вклала понад 28 млрд гривень інвестицій.