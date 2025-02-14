"Метінвест" Ахметова скоротив випуск готової продукції: причина - демпінг росіян на ринках ЄС

Група "Метінвест" у 2024 році, порівняно з 2023, скоротила виробництво готової продукції на 6% до 2 159 тисяч тонн. При цьому виробництво плоского прокату зменшилось на 16% - внаслідок несприятливих умов на європейському ринку, зокрема через доступність дешевших російських слябів.

Це призвело до відсутності маржинальних замовлень на гарячекатаний рулон та зменшення портфеля замовлень на гарячекатаний товстий лист, повідомила компанія.

Водночас, виробництво оцинкованого холоднокатаного рулону у 2024 році збільшилось на 42% внаслідок відновлення роботи 4-го індуктора на Юністіл в Україні після його зупинки на капітальний ремонт. А виробництво довгого прокату збільшилось на 4% до 1 237 тисяч тонн, переважно через збільшення портфелю замовлень на продукцію Каметсталі. Також на 3% збільшилось виробництво чавуну.

Згідно з повідомленням, на фоні розблокування українських чорноморських портів з серпня 2023 року та збільшення портфелю замовлень на окатки, в 2024 році порівняно з 2023 роком група збільшила виробництво загального залізорудного концентрату на 42%, до 15 733 тисяч тонн, а виробництво товарної залізорудної продукції - на 58%.



Як відомо, "Метінвест" заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн - це другий показник у державі.