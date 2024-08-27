"Метінвест" Ахметова направив вже 4 млрд гривень на підтримку Сил оборони України

Від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 млрд грн. З них 4 млрд грн були направлені на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Компанія спільно з ЗСУ створює лінії оборони: на Донецькому та Запорізькому напрямках вже побудовано понад 200 км фортифікацій. Їх укомплектували 43 "криївками" – підземними укриттями, які виробляють на підприємствах "Метінвесту".

Також у доробку "Метінвесту" й інші сталеві вироби, які передаються для потреб армії. Серед них – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, ловці ланцетів, пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок. А з металу, який безплатно постачає "Метінвест-СМЦ", для оборонців виготовляють мобільні машини багі – наразі на передову відправили майже 150 одиниць.

Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системне постачання на фронт техніки й обладнання: розвідувальних дронів, військової оптики, комунікаційного устаткування, систем резервного живлення, автомобілів різного призначення, зокрема, спеціалізованих "швидких", високошвидкісних катерів тощо. Наразі "Метінвест" є найбільшим донором армії серед приватних компаній.

Нині у лавах ЗСУ служать понад 8 000 співробітників "Метінвесту" і його спільних та асоційованих підприємств. Понад 1000 людей уже повернулися з фронту й стали до роботи на підприємствах. Щоб підтримати оборонців на шляху адаптації до цивільного життя, "Метінвест" впроваджує комплексну екосистему реінтеграції. Також компанія запрошує ветеранів до працевлаштування: для цього відкрито 4 тисячі вакансій за інженерно-технічними спеціальностями.

Допомагаючи країні в умовах війни, "Метінвест" уже зараз будує плани на майбутнє. Компанія представила "Сталеву мрію" – концепцію відбудови житла й соціальної інфраструктури. Окрім того, вона продовжує робити кроки у впровадженні стратегії із зеленої трансформації.

"Сталеве серце б’ється разом із Україною – з моменту створення "Метінвесту" і в найскладніший за сучасну історію час. За два з половиною роки повномасштабної війни наша компанія стала підтримкою для захисників, ветеранів, мирних громадян і співробітників. Віримо, що результатом цих зусиль обов’язково буде перемога над ворогом. А над Маріуполем, Авдіївкою та іншими окупованими містами знову замайорить синьо-жовтий стяг", - каже генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Нагадаємо, раніше у "Метінвесті" розповіли, як жінки руйнують стереотипи і обіймають традиційно чоловічі посади в шахтах.