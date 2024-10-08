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Металурги у 2024 році наростили виробництво на 28%

Вівторок 08 жовтня 2024 14:21
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Металурги у 2024 році наростили виробництво на 28% Фото: металурги наростили виробництво на 28%  (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У січні-вересні 2024 року українські металургійні підприємства збільшили виплавку сталі на 28,2%, до 5,884 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об’єднання підприємств "Укрметалургпром".

Виробництво чавуну з початку року також збільшилось на 21,9%, до 5,356 млн тонн. Водночас, обсяги виробництва прокату у січні-вересні зросли на 22,7%, до 4,821 млн тонн.

Як відомо, у 2024 році Україна повернула частину втрачених позицій на глобальному ринку залізорудної сировини. За перші 8 місяців року на експорт було відправлено 23,3 млн т сировини - це майже стільки ж, як за весь 2022 рік, і суттєво більше, ніж у 2023-му. Цьогорічні темпи експорту практично у 2 рази вищі, ніж торік. За перші 8 місяців 2024 року експортери принесли в Україну вже понад 2 млрд доларів валютного виторгу.

Обсяг капітальних інвестицій у секторі "Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування" також значно зросло: за підсумками 2023 року інвестиції склали майже 10 мільярдів гривень, що на 55,8% більше у порівнянні з 2022 роком.

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Металлургпром
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