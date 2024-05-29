З металу "Азовсталі": що відомо про новий міст у Києві, відкритий Кличком

Новий пішохідно-велосипедний міст на Оболоні, який напередодні Дня Києва відкрив мер столиці Віталій Кличко, є своєрідним меморіалом розстріляної окупантами "Азовсталі". Також він виконаний за унікальною технологією, яка не має аналогів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Вечірній Київ ".

Новий міст одержав народну назву "Хвиля Азову", або "Хвиля Азовсталі", оскільки метал, з якого виготовлені його конструкції став останнім, виготовленим на заводі "Азовсталь", до його знищення у 2022 році російськими загарбниками. Метал вивозився із заводу, вже коли Маріуполь знаходився під ворожими обстрілами. Тож, на думку багатьох українців, міста став своєрідним меморіалом легендарному меткомбінату та його героїчним захисникам.

Новий пішохідний міст складається з п’яти хвиль, що символізують динаміку та рух річки Дніпро — головної водної артерії столиці. Ширина мосту становить 4 метри, а його протяжність — 164 метри. Конструкція спирається на чотири опори, дві з яких розташовані безпосередньо в самій протоці.

Автором проєкту став архітектор Андрій Миргородський, відомий також як творець Скляного мосту через Володимирський узвіз. Спорудження мосту розпочалося ще у 2020 році на кошти українських меценатів, однак процес зупинився через початок війни.

Близько 300 тонн металу для мосту було виготовлено на комбінаті "Азовсталь" напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Гігантські блоки запроєктовані та вироблені за спеціальною технологією, яка не має аналогів в Україні. Вага одного блоку сягає від 2 до 7 тонн.

Конструкція нового мосту оснащена LED-підсвіткою та музичним супроводом. Підсвічування буде динамічне, сталева «хвиля» постійно змінюватиме кольори. Окрім того, на мосту є датчики руху, що містять інформацію про кількість людей на переправі. Коли показник доходитиме до певної позначки, на мості вмикатиметься музика.

Будівництво завершено завдяки виділенню цільових коштів іноземними благодійниками. Серед меценатів проєкту - Метрополія Великого Парижу (Франція) та Тайвань.

Рекреаційна зона на Оболонському острові обладнана окремими доріжками для пішоходів та велосипедистів. Там є широка пляжна зона, а також спортивна зона та зони для риболовлі та барбекю. Міст-хвиля обіцяє стати новою туристичною родзинкою Києва, підкреслюється у публікації.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський відновилося у 2023 році і здійснюється виключно за рахунок цільових коштів меценатів. Гроші з міського бюджету не залучалися, наголосив Кличко.