Местами дожди и грозы и потепление до +27: прогноз погоды на сегодня
В Украине в среду, 26 мая, ожидается теплая, преимущественно сухая погода. Дожди и грозы будут наблюдаться лишь в части страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Дожди и грозы ожидаются в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях, в Черновицкой на протяжении всего дня и Ивано-Франковской ночью - дожди. На остальное территории страны буде сухо.
Температура воздуха в западных регионах составит +19+21 днем, в Тернопольской области до +22, ночью +11+13. В центре, на севере и востоке Украины днем столбики термометров покажут +22+26 градусов, ночью +12+14. На юге страны температура будет колебаться - +22+24 в Одесской, +24+26 в Николаевской и +25+27 в Херсонской областях.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня ожидается дождь с грозами. При этом днем будет тепло +20+22 градуса, ночью +12+14.
Отметим, по прогнозу УкрГидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов.
Также РБК-Украина писало, что в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.