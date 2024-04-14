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Мессі та Суарес повернули "Інтер Маямі" на переможний шлях: відео

Канзас-Сіті, Неділя 14 квітня 2024 10:23
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Мессі та Суарес повернули "Інтер Маямі" на переможний шлях: відео Фото: Ліонель Мессі в обіймах Жорді Альби (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу Ліонель Мессі голом і резульативною передачею доклався до непростої перемоги "Інтера Маямі" над "Спортінг Канзас-Сіті" в регулярному чемпіонаті Major Legue Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Спортінг Канзас-Сіті" – "Інтер Маямі" – 2:3

Голи: Томмі, 6, 58 – Гомес, 18, Мессі, 51, Суарес, 73

Міссурійці повели в рахунку в дебюті зустрічі, коли Томмі отримав м'яч на лінії штрафного та другим дотиком класно поклав у дальній кут воріт "чапель". Флоридці відігралися ще до середини тайму. Це Гомес увірвався до вільної зони після передачі Мессі та вгатив м'яч у сітку.

На старті другої половини команди ще раз обмінялися голами. Мессі на 51-й хвилині з-за меж штрафного лівою чудово пробив під поперечину. Проте, незабаром Томмі оформив дубль, поклавши з льоту від стійки в атаці другим темпом.

Перемогу для "Інтера Маямі" вирвав ще один екс-лідер "Барселони" Суарес. Гомес запресингував опонента на лівому фланзі, відібрав м'яч і прострілив уздовж воріт. Уругвайцю залишалося підставити ногу на дальній стійці...

Флоридці перервали 6-матчеву серію без перемог у всіх турнірах. "Чаплі" навіть тимчасово вийшли в лідери Східної конференції МЛС (15 очок). Утім, решта претендентів на перше місце зіграла менше матчів.

До слова, раніше склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.

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