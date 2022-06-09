ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Месси снялся в телесериале на родине: появился тизер

Новина українською →
Буэнос-Айрес, Четверг 09 июня 2022 11:46
Месси снялся в телесериале на родине: появился тизер Фото: Лионель Месси с семьей (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси оформил камео в новом сезоне аргентинского телесериала "Защитники".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Знаменитый футболист перешел на новый уровень присутствия на ТВ, сменив рекламные ролики на сериал. Эпизод, в котором появляется 34-летний Месси уже сняли.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины воспользовался паузой в соревнованиях, чтобы присоединиться к касту "Защитников". В сериале от Disney Media Networks Latin America вышел один сезон с оценкой 6,5 баллов из десяти на IMDb.

Месси сыграл эпизодическую роль-камео во втором сезоне "Защитников". Релиз новых серий запланирован на 2023 год.

"Защитники" (Los Protectores) повествует о трех разноплановых футбольных агентах, вынужденных объединить усилия во избежание банкротства. Созданное ими агентство The Protectors Inc. не только ведет футбольные дела клиентов, но и работает с ними за пределами поля, спасая в целой веренице необычных ситуаций.

К слову, компания Apple приобрела права на киноленту о Формуле-1 с Питтом и Хэмилтоном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Месси
NEWS
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег