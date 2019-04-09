МЭРТ не поддержало "Укрзализныцю" в автоматическом повышении тарифов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Свою позицию МЭРТ изложило в официальном ответе

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) не поддержало проект постановления "Укрзализныци" (УЗ) об автоматическом повышении тарифов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Министерства.

Отмечается, что Кабмин постановлением от 25.12.1996 №1548 "Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)" определил, что тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги Мининфраструктуры устанавливает по согласованию с МЭРТ и Минфином.

Кроме того, в документе подчеркивается, что способ государственного регулирования тарифов путем их "автоматической индексации" законом не предусмотрен.

"Процесс формирования и установления тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ними услуги должен происходить с учетом законов, а уровень тарифов утверждаться (фиксироваться) уполномоченным органом, в частности, к созданию национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, - Мининфраструктуры по согласованию с МЭРТ и Минфином", - говорится в ответе Министерства

Также в МЭРТ сделали замечание УЗ по поводу того, что положения ее проекта постановления не согласуются между собой. Например, в нем устанавливаются конкретные сроки индексации — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответствующего года.

Однако по правилам срок индексации тарифов должен определяться специальными органами, согласно закону Украины "О ценах и ценообразовании". К тому же, постановление Мнінфраструктури, Минфина и МЭРТ допускает только установку механизма индексации тарифов.

"Учитывая изложенное, проект постановления не поддерживается", — резюмировали в письме МЭРТ.