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Меркель призвала немцев к самоизоляции, чтобы "вирус не вышел из-под контроля"

Берлин , Суббота 17 октября 2020 14:59
Меркель призвала немцев к самоизоляции, чтобы "вирус не вышел из-под контроля"
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В субботу, 17 октября, канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев ограничить социальные контакты и свести к минимуму поездки. По ее словам, существует риск, что ситуация с коронавирусом в стране усугубится.

Об этом Меркель сказала в личном обращении к нации, пишет агентство Reuters.

По ее словам, нужно сделать все, чтобы "вирус не вышел из-под контроля".

"Я обращаюсь к вам: встречайтесь с меньшим количеством людей, как дома, так и на улице. Пожалуйста, откажитесь от любого путешествия, которое не является абсолютно необходимым, от любой вечеринки, которая не является абсолютно необходимой... Мы должны сделать все, чтобы вирус не вышел из-под контроля. Каждый день на счету", - сказала Меркель.

Напомним, 15 октября в Германии усилили противоэпидемические меры из-за распространения коронавируса. Впервые с апреля в стране за сутки начали фиксировать более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что население Германии сократилось впервые за 10 лет.

Отметим, в ООН считают, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.

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