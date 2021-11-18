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У Меркель опровергли сделку с Лукашенко по мигрантам на границе ЕС

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Берлин, Четверг 18 ноября 2021 16:42
У Меркель опровергли сделку с Лукашенко по мигрантам на границе ЕС Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Александром Лукашенко не согласилась на какую-либо сделку по мигрантам на границе с ЕС. В немецком правительстве заявили, что ситуация с беженцами - общеевропейская проблема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Devdiscourse.

"Ситуация на границе - это европейская проблема, в которой Германия действует не в одиночку", - цитирует издание источник в немецком правительстве.

По его словам, Германия не согласовала с Лукашенко какую-либо сделку по урегулированию кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе.

По данным France 24, в ходе телефонного разговора Меркель и Лукашенко обсудили необходимость переговоров и помощь в миграционном кризисе. В частности, речь шла об оказании со стороны ЕС гуманитарной помощи и поддержке в возвращении мигрантом.

Накануне пресс-секретарь Лукашенко заявила, что в разговоре с Меркель была достигнут договоренность обсудить предложение Беларуси со странами ЕС. Оно заключается в оказании помощи в возвращении 5000 тысяч мигрантов, в то время, как Евросоюз примет 2000 беженцев на границе.

Напомним, 17 ноября Меркель провела второй за неделю разговор с Лукашенко по ситуации с мигрантами. Как отметили источники Bild, немецкий канцлер была непоколебима.

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Германия Ангела Меркель Александр Лукашенко Миграционный кризис
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