Мережу АЗС "БРСМ-Нафта" змусили відшкодувати державі 140 млн грн несплачених податків, – enkorr

Мережу АЗС "БРСМ-Нафта" змусили відшкодувати державі 140 млн грн завданих збитків у справі про ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на enkorr .

"Два підприємства, що входять до групи компаній з продажу пального через відому мережу АЗС, відшкодували державі 140 млн грн завданих збитків у справі про ухилення від сплати податків, повідомили Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки. За інформацією джерел enkorr у цих відомствах, йдеться про компанії групи "БРСМ", – пише enkorr.

У повідомленні зазначається, що службові особи підприємств у 2021-2023 роках не відобразили у податкових деклараціях з ПДВ фінансово-господарські операції з одним і тим самим контрагентом, приховавши фактично отримані кошти на суму 435 млн грн і 560 млн грн відповідно.

"За висновками слідства, такі дії призвели до заниження податкових зобов’язань і ненадходження до державного бюджету понад 140 млн грн ПДВ", – інформує видання.

"Під час досудових розслідувань завдані збитки було повністю відшкодовано обома товариствами, і 140 млн грн вже надійшли до державного бюджету", - зазначили в БЕБ.

За даними enkorr, бухгалтеру і директору підприємств оголошено про підозру, після чого до суду скеровано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним погашенням завданої шкоди.

Як повідомлялося, правоохоронні органи розслідують кримінальну справу стосовно несплати 5 млрд грн податків Фастівським заводом органічних розчинників, який теж входить до групи "БРСМ".

Всього, за оцінками Консалтингової групи "А-95", протягом 2023-2024 рр. "БРСМ" не доплачувала до бюджету понад 100 млн грн операційних податків щомісяця (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ).