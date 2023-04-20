Мережа АЗК UPG передала ЗСУ чергову партію нових пікапів та трал для перевезення техніки

За час повномасштабної війни національна мережа АЗК UPG зміцнила сили оборони країни 86 новими позашляховиками та продовжує активно допомагати ЗСУ. Днями компанія передала військовим ще п’ять потужних Mitsubishi L200 загальною вартістю понад 5 млн гривень та трал для перевезення військової техніки. Автомобілі виконуватимуть бойові завдання на передовій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Наші захисники мають бути на колесах, а нові сучасні автомобілі їх не підведуть. Ми допомагали і продовжуємо допомагати армії – це наша принципова позиція та обов’язок як українців, які народилися, живуть і працюють тут. Переконаний: бізнес і кожен із нас мають сьогодні робити максимум, щоб захистити країну. Продовжуємо тримати паливний фронт, зміцнювати економіку та допомагати війську", - зазначив засновник і власник групи компаній UPG Володимир Петренко.

Він також розповів, що UPG відправляє на передову не лише авто, а й заправляє ЗСУ та закриває інші, не менш важливі запити військових. На ці потреби вже спрямовано понад 150 млн гривень. Підтримує компанія і людей, які постраждали від нищівних наслідків війни.

Нові позашляховики вже виконують спеціальні бойові завдання та задовольняють найгостріші потреби хлопців: надають їм можливість залишатися мобільними, вчасно доправляти необхідний вантаж, евакуювати поранених.

Фото: пресофіс АЗК UPG

Зі слів військових, авто такого класу та комплектації - незамінні на передовій. Не менш цінно, що пікапи є абсолютно новими, а отже можна бути впевненими у їх надійності. Для захисників - це гарантія, що вантаж прибуде вчасно, бойове завдання буде виконано, а наші герої повернуться з нього живими.

У компанії анонсували наступну партію позашляховиків для ЗСУ та наголосили, що залишаються разом з Україною та українцями єдиними у цій боротьбі за свободу та незалежність.

Нагадаємо, у мережі АЗК UPG можна придбати повний асортимент пального: А-95, газ та ДП. Для власників потужних і сучасних авто – брендовий бензин upg100 та upg95.

Усе пальне відповідає стандарту Євро-5 та проходить багаторівневу перевірку, що гарантує його якість. Із відповідним сертифікатом якості виробника із зазначенням європейської країни, звідки його було поставлено, можна ознайомитися на кожному АЗК.