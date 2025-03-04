Мережа АЗК ОККО долучається до "Дронопаду" фонду "Повернись живим"

Механіка проєкту залишається такою ж, як і під час трьох попередніх етапів ОКО ЗА ОКО. Із кожного реалізованого літра пального Pulls 95 і Pulls Diesel мережа ОККО спрямовує по одній гривні на закупівлі техніки для "Дронопаду".

"Від початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО вже задонатила на військові та цивільні потреби понад 2,5 мільярда гривень. І ми не зупиняємось, адже в світлі останніх подій бачимо, що зараз, як ніколи, нам потрібно демонструвати внутрішню силу і єдність. Саме тому, коли ми почули про ефективність проєкту "Дронопад" і про те, що є величезний запит на його масштабування, але бракує лише коштів, то не змогли не відгукнутися. Тож четвертий етап ОКО ЗА ОКО спрямовано на те, щоб улаштувати ворогу "Дронопад". Адже розвіддрони, які щодня "висять" над лінією зіткнення і цивільними містами, вишукуючи позиції наших захисників і стратегічні цілі, є проблемою, яка стосується кожного, бо за ними прилітають ракети", - зазначив віцепрезидент ОККО з маркетингу Василь Дмитрів.

ОККО разом з мільйонною спільнотою водіїв допоможе військовим очистити небо й осліпити ворога, наголосив Дмитрів.

"Завдяки підтримці ОККО ми можемо поставити собі амбітнішу ціль, ніж раніше, і забезпечити більше підрозділів, які збиватимуть більше російських розвідувальних дронів. "Дронопад" - один з найефективніших проєктів Фонду, в рамках якого українські військові завдали ворогові шкоди на 2 млрд гривень. І з допомогою ОККО та інших благодійників втрати росіян зростатимуть", - розповідає директорка департаменту розвитку та партнерств фонду "Повернись живим" Олександра Гайворонська.

Зараз у проєкті "Дронопад" уже працює понад 50 підрозділів. Вони представляють різні роди військ – Сухопутні, Повітряні, спецпідрозділи Сил оборони, Національну гвардію, Прикордонну службу – і діють по всій лінії зіткнення з Півночі до Півдня. Завдяки тому, що ОКО ЗА ОКО долучається до "Дронопаду", військові отримають не лише FPV-дрони, чий запас треба поповнювати, а й усю необхідну супутню техніку: транспорт, засоби зв’язку та живлення, ноутбуки, телевізори, пульти, окуляри, антени, посилювачі сигналу для управління безпілотниками тощо.

"Дронопад" – це проєкт, започаткований фондом "Повернись живим" у серпні 2024 року. За цей період завдяки ініціативі вдалось збити вже понад 800 ворожих дронів. У фонді переконані, що тепер, коли до участі у проєкті приєдналася мережа ОККО, число збитих апаратів зростатиме ще швидше.