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"Мэр" оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком

Новости » Общество     24.11.2019 - 21:50
"Мэр" оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком
Фото: Эдуард Матюха (справа) (сайт компартии "ДНР")

Эдуард Матюха является украинским разведчиком и работал пять лет среди боевиков

В Украину вернулся сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Эдуард Матюха, который более пяти лет работал на оккупированном Донбассе. Одно время он был "народным мэром" оккупированной Горловки, говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

Данную информацию в эфире подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - сказал он.

Матюха ушел с должности так называемого мэра из-за споров боевиков. По его словам, его задачей было поссорить боевиков. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета "компартии" так называемой "ДНР".

Матюха собирал информацию о преступлениях России. По его словам, пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР") координируются Кремлем через Коммунистическую партию.

Матюха собирал свидетельства об участии России и Кремля в войне на Донбассе. Он утверждает, что у Москвы есть план Б по Донбассу - проведение референдума о включении "ДНР" и "ЛНР" в состав России, если Украина не пойдет на политические уступки - в реализации минских соглашений и особого статуса Донбасса. Кроме того, Москва рассматривает и другой план - создание так называемой "Новороссии" с военным захватом Харькова и Одессы.

Напомним, 15 мая 2014 года в Горловке избрали нового "народного мэра" Эдуарда Матюху.

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