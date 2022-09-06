Мэр Мелитополя предупредил местных мужчин об угрозе мобилизации в армию РФ

В оккупированном Мелитополе россияне готовятся к мобилизации местных мужчин. Выдавать повестки планируют сразу после получения паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По словам Федорова, ситуация с выдачей российских паспортов начинает усложняться. Местным жителям начинают угрожать и это касается пенсионеров. Также семьи, которые вынуждены отдавать своих детей в местные школы, должны предоставлять о себе полную информацию. Если ребенок воспитывается без отца, то оккупанты начинают выискивать его местопребывание.

"Это делается для того, чтобы все мужчины в оккупации становились на учет в местные "военкоматы", - пояснил Федоров.

Мэр рассказал, что уже известны случаи выдачи повесток на мобилизацию после получения российского паспорта в Мелитополе.