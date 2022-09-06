ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэр Мелитополя предупредил местных мужчин об угрозе мобилизации в армию РФ

Новина українською →
Украина, Вторник 06 сентября 2022 16:58
Мэр Мелитополя предупредил местных мужчин об угрозе мобилизации в армию РФ Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мелитополе россияне готовятся к мобилизации местных мужчин. Выдавать повестки планируют сразу после получения паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По словам Федорова, ситуация с выдачей российских паспортов начинает усложняться. Местным жителям начинают угрожать и это касается пенсионеров. Также семьи, которые вынуждены отдавать своих детей в местные школы, должны предоставлять о себе полную информацию. Если ребенок воспитывается без отца, то оккупанты начинают выискивать его местопребывание.

"Это делается для того, чтобы все мужчины в оккупации становились на учет в местные "военкоматы", - пояснил Федоров.

Мэр рассказал, что уже известны случаи выдачи повесток на мобилизацию после получения российского паспорта в Мелитополе.

Напомним, что на аэродроме оккупированного Мелитополя уничтожен российский вертолет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Запорожская область Мелитополь
NEWS
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России