Мер Дніпра провів черговий особистий прийом громадян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Більшість звернень стосувалися ремонтів у під’їздах і заміни там вікон, а також оновлення покрівель і труб холодного водопостачання.

"Я сьогодні зустрівся з нашими містянами - був черговий прийом міського голови. Люди отримали допомогу від міської ради. Ми відпрацювали всі питання. Опікуватимемося ними надалі. І продовжуватимемо практику особистих прийомів та спілкуватимемося з людьми, аби в нинішніх умовах війни вони не відчували себе покинутими", - зазначив Борис Філатов.