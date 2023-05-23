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Мер Дніпра провів черговий особистий прийом громадян

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Вівторок 23 травня 2023 17:54
Мер Дніпра провів черговий особистий прийом громадян Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов провів черговий прийом міського голови. Поставити питання прийшли понад пів сотні дніпрян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Більшість звернень стосувалися ремонтів у під’їздах і заміни там вікон, а також оновлення покрівель і труб холодного водопостачання.

"Я сьогодні зустрівся з нашими містянами - був черговий прийом міського голови. Люди отримали допомогу від міської ради. Ми відпрацювали всі питання. Опікуватимемося ними надалі. І продовжуватимемо практику особистих прийомів та спілкуватимемося з людьми, аби в нинішніх умовах війни вони не відчували себе покинутими", - зазначив Борис Філатов.

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Днипро Борис Філатов
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