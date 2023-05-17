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Мер Дніпра обговорив з послом Франції в Україні перспективи співпраці та підтримки міста

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Середа 17 травня 2023 17:30
Мер Дніпра обговорив з послом Франції в Україні перспективи співпраці та підтримки міста Фото: мер Дніпра Борис Філатов із послом Франції Етьєном де Понсеном (прес-служба міськради)
Автор: Юлія Бойко

Мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч із Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном. Сторони обговорили перспективи співпраці та підтримки міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба міськради.

"Ваше місто завжди було пов’язане з Європою. Цей поштовх надходив тоді також від європейських інвесторів. Ми працюємо над відновленням і пожвавленням цих зв’язків. Залишаючи позаду десятиліття радянської ідеології", - наголосив Етьєн де Понсен.

Сторони також обговорили створення можливостей для подальших перспектив співпраці.

"Для нас важливі пропозиції міжнародних партнерів стосовно відбудови України і розвитку бізнесу нашого регіону після закінчення війни. Ми, зокрема, працюємо з Чеською Республікою, до нас приїжджав президент пан Петр Павел. Вони взяли патронат над Дніпром та областю. І у нас також можуть бути цікаві пропозиції співпраці для французького бізнесу", - додав Борис Філатов.

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