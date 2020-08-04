Мэр Днепра сравнил кортежи Зеленского и Порошенко

Фото: Борис Филатов (пресс-служба мэра Днепра)

По его мнению, местные выборы приведут к определенной делегитимизации власти

Кортежи представителей нынешней власти "даже не снились" бывшему президенту Петру Порошенко. Именно из-за двойных стандартов жители Днепра все более негативно относятся к партии "Слуга народа".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

"Начиная от заказа проституток в Раде и заканчивая заявлениями о неполноценных или некачественных детей. А дачи, а кортежи, которые не снились даже Порошенко. Я это точно знаю. Когда к нам в город приезжал Порошенко, у него было две-три машины, даже мы за ним болтались в автобусе по дороге. А сейчас в кортеже 50 машин с мигалками, люди все это видят", - говорит Филатов.

По его мнению, местные выборы приведут к определенной делегитимизации власти.

"После "зеленого цунами" на президентских и парламентских выборах они покажут, что массовое разочарование нашло подтверждение в умах избирателей", - добавляет мэр Днепра.

Напомним, в том же интервью РБК-Украина Борис Филатов заявил, что перспективы у партии "Слуги народа" на этих выборах не совсем хорошие. По его словам, у людей накапливается негатив из-за того, что СН не выполняют обещаний.

Напомним, социолог Андрей Быченко оценил перспективы партии "Слуга народа" на местных выборах.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что 15 июля парламент назначил местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.