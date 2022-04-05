Мэр Бучи призвал депутатов и коммунальщиков вернуться в город

Мэр Бучи Анатолий Федорук просит депутатов и сотрудников коммунальных предприятий вернуться в город. Уже со следующего понедельника мажоритарно заработать представительский орган города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Федорука в Facebook.

"Уважаемые бучанцы! Мы все болеем за наш город, поэтому прошу депутатский корпус и сотрудников коммунальных предприятий вернуться в Бучу", - призвал мэр.

Он отметил, что также общине нужны социальные работники, чтобы наладить гуманитарную работу.

"Нужны медики. Прошу Антон Довгопол, который до последнего мужественно поддерживал заведение, возобновить работу центральной больницы", - сказал Федорук.

Мэр также подчеркнул, что пока нет электричества, газа и связи, поэтому городу также нужны такие специалисты.

"Если же война заставила вас уехать за границу, прошу помогать Буче дистанционно. Здесь не хватает рук и ресурса. Участие каждого важно. Присоединяйтесь!"- добавил Федорук.

Напомним, украинские военнослужащие полностью освободили от российских оккупантов территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.

При этом в Буче городские власти призывают пока не возвращаться тех, кто вынужденно покинул свои дома. Поскольку есть опасность-город до сих пор находится под оккупацией.

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