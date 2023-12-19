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Все менше українців задоволені своєю роботою у Польщі: опитування

Польща, Варшава, Вівторок 19 грудня 2023 16:07
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Все менше українців задоволені своєю роботою у Польщі: опитування Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі офіційно працюють близько 750 тисяч українців. У 2023 році знизилася частка тих, хто задоволений своєю роботою у цій країні.

Скільком людям не вистачає їхньої польської зарплати на життя, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Кількість українців на ринку праці Польщі, які задоволені своєю роботою, у 2023 році знизилася порівняно із минулими роками. Це випливає зі звіту компанії OTTO Work Force Central Europe, який називається "Як українці оцінюють роботу в Польщі".

На кінець 2023 року лише 75% тимчасових працівників з України відповіли, що задоволені роботою в Польщі. У 2022 році позитивно оцінювали свою роботу у цій країні 79% опитаних, а у 2021 році – 85%.

"Треба відзначити, що велику частину тимчасових працівників становлять біженці, які були змушені залишити свою батьківщину через війну. У їхньому випадку причиною зниження задоволеності роботою в Польщі може бути невизначеність щодо закінчення війни та втома від тривалого перебування у Польщі", – зазначив керуючий директор компанії Томаш Дудек.

За його словами, ще однією проблемою є невідповідність структури працівників із робочими пропозиціями, оскільки зросла кількість жінок, які працюють у Польщі. Також причиною невдоволення може бути зростання витрат на життя в країні.

Серед опитаних тимчасових працівників з України не всім вистачає зароблених грошей для утримання себе. На це запитання українці відповіли так:

  • вистачає на утримання себе і на основні покупки – 43%;
  • можуть заощаджувати і відкладати гроші – 1/4 опитаних;
  • важко утримувати себе на польську зарплату – 22%.

Попри високі витрати на життя у Польщі, понад половина респондентів (56%) переказують частину зароблених грошей родинам в Україні. Майже третина надсилаютьродині від 20 до 30% своєї заробітної плати, п половина – до 20% заробленого.

Більшість українців не готові переїжджати до іншого міста у Польщі, якщо їм запропонують кращу роботу. Таких відповідей було 59%. Серед основних причин: небажання починати все з початку в іншому місті – 76%, небажання змінювати школу для дітей – 53%, небажання розлучатися зі знайомими – 26%.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців у Польщі орендують житло. Рівень соціальних виплат у Польщі не дозволяє прожити без роботи, але зарплати у Польщі дають можливість орендувати окреме житло.

Також ми розповідали, що потік українських біженців до Європи зріс. Польща – серед країн, де збільшилась кількість українців.

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