В Мексике создали нано-маску, которая уничтожает коронавирус

В Национальном автономном университете Мексики (UNAM) создали защитную маску с использованием нанослоев серебра и меди. Ученые заявили, что она полностью нейтрализует коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Что показало исследование

Как отметили в UNAM, если вирусная концентрация была высокой, COVID исчезал с маски более чем на 80% примерно за восемь часов,

Впрочем, если вирусная нагрузка была низкой, то в течение двух часов вирусная РНК вовсе не прослеживалась.

Как работает защита

Ученые объясняют, что при контакте с наношаром из серебра и меди мембрана COVID-19 разрывается, и его РНК повреждается.

Таким образом, даже если утилизировать такую маску ненадлежащим образом, то "она не будет иметь на себе частицы инфекции как ее имеют обычные".

Указано, что данная маска является многоразовой, ее можно стирать до 10 раз при этом она не потеряет своих свойств.

В UNAM назвали изобретенную маску SakCu, Sak - означает серебро, а Cu - химический символ меди.

