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В Мексике оборвался подвесной мост с людьми

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Мексика, Понедельник 20 декабря 2021 10:48
В Мексике оборвался подвесной мост с людьми Фото: Больница (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Ольга Белей

Из-за обрушения моста через реку пострадало 23 человека, из которых оказалось 11 детей. Состояние нескольких человек оценивается, как тяжелое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Star.

"В воскресенье на юге Мексики обрушился пешеходный подвесной мост, в результате чего группа, направлявшаяся на рождественскую вечеринку, упала в овраг. 23 человека были госпитализированы", - пишет издание.

Среди пострадавших 12 взрослых и 11 детей. Многие были доставлены в больницу в Пуэрто-Эскондидо. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое.

Согласно предварительным данным, конструкция не выдержала веса большой группы людей.

Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

Такие мосты не редкость в сельской местности Мексики. Большинство из них сделаны из стальных тросов и деревянных досок, в некоторых используются веревки.

Напомним, 12 декабря, в мексиканском городе Тультепек взорвался пиротехнический склад. В результате происшествия погибли два человека.

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