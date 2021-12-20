В Мексике оборвался подвесной мост с людьми
Из-за обрушения моста через реку пострадало 23 человека, из которых оказалось 11 детей. Состояние нескольких человек оценивается, как тяжелое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Star.
"В воскресенье на юге Мексики обрушился пешеходный подвесной мост, в результате чего группа, направлявшаяся на рождественскую вечеринку, упала в овраг. 23 человека были госпитализированы", - пишет издание.
Среди пострадавших 12 взрослых и 11 детей. Многие были доставлены в больницу в Пуэрто-Эскондидо. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое.
Согласно предварительным данным, конструкция не выдержала веса большой группы людей.
Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
Такие мосты не редкость в сельской местности Мексики. Большинство из них сделаны из стальных тросов и деревянных досок, в некоторых используются веревки.
Напомним, 12 декабря, в мексиканском городе Тультепек взорвался пиротехнический склад. В результате происшествия погибли два человека.