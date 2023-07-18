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Механізована бригада ЗСУ отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння Favbet Foundation

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Вівторок 18 липня 2023 11:04
Механізована бригада ЗСУ отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння Favbet Foundation Фото: механізована бригада ЗСУ отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння Favbet Foundation  (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"За допомогою цих приладів полегшується виявлення і знищення ворога в нічний час, що наближає нас всіх разом до перемоги", - зазначив військовослужбовець 110-ї ОМБр.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали 135 авто і більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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