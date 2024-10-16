Meest Пошта підняла тарифи на доставку: кого торкнулись зміни

Поштово-логістичний оператор Meest Пошта підняв базові тарифи на доставку. Нові умови почали діяти з 10 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

В компанії зазначають, що зміни торкнулися переважно бізнес-клієнтів, що користуються вантажними перевезеннями з великою вагою. У такій моделі вартість доставки має у собівартості суттєву прив’язку до цін на пальне.

В Meest Пошта також наголосили, що провести коригування окремих позицій тарифікації для надання послуг їх змусили зміни в податковому законодавстві, інфляція та дії інших гравців на ринку логістики.

Водночас тарифи на експрес-доставку документів по Україні (40 грн з ПДВ) та доставку посилок від 45 грн при самостійному оформленні на сайті або в додатку Meest Пошта залишились без змін.

Без змін залишилися й умови для малих бізнесів, що співпрацюють з маркетплейсами Rozetka, Епіцентр, Prom.ua та сервісами OLX і Shafa.ua.

Нагадаємо, на початку жовтня у Meest Пошта заявили, що не планують підвищувати тарифи у 2024 році. Там пообіцяли працювати над тим, щоб утримати тарифи на колишньому рівні до кінця 2024 року.