Медичні операції в Україні можна робити безкоштовно: алгоритм дій
Планова операція, на відміну від екстреної, дозволяє пацієнтам підготуватись та обрати лікарню. А отже українці мають час обрати ту лікарню, яка зробить хірургічне втручання абсолютно безкоштовним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.
Безоплатну операцію, за даними НСЗУ, можна зробити в тих медичних закладах, які мають договір із службою на пакет “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.
Як знайти заклад для проведення операції
Уточнити, який заклад має договір на цей пакет, можна зателефонувавши за номером 16-77.
Крім того, знайти такий заклад самостійно допоможе дашборд “Укладені договори про медичне обслуговування населення”. Для цього:
- відкрийте другий розділ “Карта…”;
- у фільтрах виберіть ваше місто та групу послуг “Хірургічні операції дорослим та дітям”;
- на мапі з’являться всі медзаклади з адресою та телефонами.
В яких випадках операція буде безкоштовною
Є кілька варіантів за яких хірургічне втручання для українців буду абсолютно безоплатним. Серед них:
- за направленням сімейного або лікуючого лікаря;
- при доставленні “швидкою”;
- при самозверненні у невідкладному стані;
- при переведенні з іншого закладу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, чи можуть українці змінити сімейного лікаря.
До того ж ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.
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