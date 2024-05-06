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Медичні операції в Україні можна робити безкоштовно: алгоритм дій

Україна, Понеділок 06 травня 2024 08:11
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Медичні операції в Україні можна робити безкоштовно: алгоритм дій Фото: (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Планова операція, на відміну від екстреної, дозволяє пацієнтам підготуватись та обрати лікарню. А отже українці мають час обрати ту лікарню, яка зробить хірургічне втручання абсолютно безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

Безоплатну операцію, за даними НСЗУ, можна зробити в тих медичних закладах, які мають договір із службою на пакет “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.

Як знайти заклад для проведення операції

Уточнити, який заклад має договір на цей пакет, можна зателефонувавши за номером 16-77.

Крім того, знайти такий заклад самостійно допоможе дашборд “Укладені договори про медичне обслуговування населення”. Для цього:

  • відкрийте другий розділ “Карта…”;
  • у фільтрах виберіть ваше місто та групу послуг “Хірургічні операції дорослим та дітям”;
  • на мапі з’являться всі медзаклади з адресою та телефонами.

В яких випадках операція буде безкоштовною

Є кілька варіантів за яких хірургічне втручання для українців буду абсолютно безоплатним. Серед них:

  • за направленням сімейного або лікуючого лікаря;
  • при доставленні “швидкою”;
  • при самозверненні у невідкладному стані;
  • при переведенні з іншого закладу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, чи можуть українці змінити сімейного лікаря.

До того ж ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.

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