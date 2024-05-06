Медичні операції в Україні можна робити безкоштовно: алгоритм дій

Планова операція, на відміну від екстреної, дозволяє пацієнтам підготуватись та обрати лікарню. А отже українці мають час обрати ту лікарню, яка зробить хірургічне втручання абсолютно безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

Безоплатну операцію, за даними НСЗУ, можна зробити в тих медичних закладах, які мають договір із службою на пакет “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.

Як знайти заклад для проведення операції

Уточнити, який заклад має договір на цей пакет, можна зателефонувавши за номером 16-77.

Крім того, знайти такий заклад самостійно допоможе дашборд “Укладені договори про медичне обслуговування населення”. Для цього:

відкрийте другий розділ “Карта…”;

у фільтрах виберіть ваше місто та групу послуг “Хірургічні операції дорослим та дітям”;

на мапі з’являться всі медзаклади з адресою та телефонами.

В яких випадках операція буде безкоштовною

Є кілька варіантів за яких хірургічне втручання для українців буду абсолютно безоплатним. Серед них: