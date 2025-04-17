Майже 50 боїв лише на Покровському напрямку: Генштаб розповів про найгарячіші точки на фронті

На фронті від початку доби, 17 квітня, відбулося 79 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти наступають на Покровському, Новопавлівському, Лиманському і Краматорському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Сьогодні від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Велика Писарівка, Проходи, Бачівськ, Степок, Попівка, Відродженівське, Студенок Сумської області. Також авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Миропільське та Угроїди Сумської області.

Найактивніші напрямки фронту

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 48 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 45 атак, три боєзіткнення ще тривають. Авіація російських терористів завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Малинівці.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Надія, Нове, Новомихайлівка та Ямполівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили шість штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Розливу та Привільного. Авіаційних ударів зазнали Олександроград, Воскресенка та Новопіль.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Ступочок. Три з п’яти атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в українську оборону в районах Торецька, Озарянівки та Дружби. Дві атаки тривають, чотири штурмові дії загарбників українські захисники вже відбили.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Малої Токмачки. Під авіаударами опинилися Степове, Лук’янівське та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала ударів КАБами по місту Херсон.

В Курській області українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому чотири КАБи. Крім того, ворог здійснив 200 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

На Харківському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час бойових зіткнень не відбулося.