ua ru
Сб, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже 10 мільярдів. Американці у "чорну п'ятницю" купили товарів на рекордну суму

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 26 листопада 2022 21:33
Майже 10 мільярдів. Американці у "чорну п'ятницю" купили товарів на рекордну суму Фото: американці витратили рекордні 9,12 млрд доларів у чорну п'ятницю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американці витратили рекордні 9,12 млрд доларів на купівлю товарів і послуг цієї "чорної п'ятниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Витрати в Інтернеті зросли на 2,3% у "чорну п'ятницю", повідомляє Adobe Analytics, завдяки тому, що споживачі чекають на знижки до традиційних днів великих покупок, незважаючи на те, що пропозиції починаються ще в жовтні.

Adobe Analytics, яка вимірює електронну комерцію шляхом аналізу транзакцій на сайтах, має доступ до даних про покупки у 85% зі 100 найкращих інтернет-магазинів у Сполучених Штатах.

Аналітики Adobe очікують, що "кіберпонеділок" знову принесе новий рекорд і стане найбільшим днем ​​он-лайн-покупок у сезоні, принісши інтернет-магазинам 11,2 млрд доларів США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Черная пятница
NEWS
Не більше 5 годин. Киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла
Не більше 5 годин. Киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України