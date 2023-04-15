"Маямі" та "Міннесота" вибороли останні путівки в плей-офф НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-ін, Західна конференція

"Міннесота" – "Оклахома" – 120:95 (24:23, 33:24, 38:31, 25:17)

НБА, плей-ін, Східна конференція

"Маямі" – "Чикаго" – 102:91 (29:21, 20:23, 18:24, 35:23)

Першими визначили останнього щасливчика в Східній конференції. "Маямі" в домашньому протистоянні з "Буллз" за підсумками першої чверті відірвалися на 8 пунктів. Утім, "Чикаго" в наступних двох 12-хвилинках вийшли на мінімальну перевагу.

У вирішальній чверті "Гіт" додали, а фантастичний фінальний відрізок (12:1) довів справедливість устремлінь флоридців грати в плей-офф. Найбільше до звитяги "Маямі" доклався оборонці Джиммі Батлер і Макс Страс (по 31 очку). У першому раунді матчів на виліт їхнім суперником буде "Мілуокі".

Натомість у Міннеаполісі інтрига зберігалася хіба що після першої чверті. У трьох же наступних "Тімбервулвз" методично збільшували власну перевагу над "Оклахомою". Якщо за підсумками стартової 12-хвилинки "Міннесота" відірвалася лише на пункт, то за підсумками другої – вже на 10.

Не змінилася тенденція і після великої перерви. Ще +15 очок у порівянянні з "Тандер" дозволили "Міннесоті" влаштувати гостям "Таргет Центру" розгром. Найрезультативнішим у матчів став центровий Карл-Ентоні Таунс (28 очок, 11 підбирань). Суперник у плей-офф – "Денвер".

Вирішальна стадія сезону НБА розпочнеться 15 квітня ввечері. До Філадельфії на матч із "Севенті Сіксерс" завітав "Бруклін". Натомість "Атланта" гостюватиме в "Бостона".