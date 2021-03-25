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В Мавритании захватили самолет и угрожали его подорвать  

Новина українською → Нуакшот, Четверг 25 марта 2021 15:00
В Мавритании захватили самолет и угрожали его подорвать   Фото: инцидент произошел в аэропорту Нуакшота (facebook com NewInternationalAirportNouakchott)
Автор: РБК-Украина

В Мавритании неизвестный захватил самолет и угрожал подорвать его, если ему не предоставят возможность улететь на нем. В результате аэропорт столицы временно закрывали.

Об этом сообщает AP.

Сообщается, что неизвестный в аэропорту Нуакшота захватил пустой самолет авиакомпании Mauritania Airlines, который стоял на взлетной полосе. Он также угрожал подорвать самолет.

На борту не было пассажиров. По данным местных СМИ, мужчина говорил по-английски и назвал себя гражданином США, у которого есть "проблемы с правительством Мавритании", и требовал предоставить ему возможность улететь на самолете и "компенсацию" от Мавритании.

В результате его задержали, пострадавших нет.

Официальные лица утверждают, что это первый случай нарушения безопасности с момента открытия аэропорта Нуакшота в 2016 году.

Напомним, в 2019 году сообщалось о том, что неизвестный попытался захватить самолет в международном аэропорту "Схипхол" в Амстердаме. Однако оказалось, что это была ложная информация. На самолете, который должен был лететь в Мадрид, ошибочно сработала тревога.

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