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Материнская компания Facebook после снижения прибыли намерена продать облигации

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Вашингтон, Четверг 04 августа 2022 23:48
Материнская компания Facebook после снижения прибыли намерена продать облигации Фото: Материнская компания Facebook намерена продать облигации (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Meta Platforms, материнская компания Facebook, сделает свое первое в истории размещение облигаций на фоне снижения прибыли и огромных инвестиций для финансирования своих проектов по разработке виртуальной реальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Продажа облигаций может принести компании от 8,5 до 10 миллиардов долларов. В компании заявили, что направят выручку на капитальные затраты, выкуп акций, приобретения и инвестиции. Meta продает четыре транша облигаций со сроком погашения от пяти до 40 лет.

Выпуск облигаций Meta произойдет после того, как компания опубликовала мрачный прогноз и зафиксировала свое первое в истории квартальное падение выручки из-за снижения продаж цифровой рекламы. Во втором квартале 2022 года свободный денежный поток Meta составил 4,45 млрд долларов по сравнению с 8,51 млрд долларов год назад.

Ранее мы писали, что Facebook впервые в истории зафиксировал падение своих доходов. Аналитики связывают это с глобальным замедлением экономики и запретом на отслеживание данных пользователей на устройствах Apple.

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